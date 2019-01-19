Son Dakika Haberleri: ABD'den Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı: 52 Ölü

ABD'den Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı: 52 Ölü

28 dakika önce

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Somali'deki Eş-Şebab militanlarına yönelik düzenledikleri hava saldırısında 52 militanının öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'den Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı: 52 Ölü, System.String[]
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Somali'deki Eş-Şebab militanlarına yönelik düzenledikleri hava saldırısında 52 militanının öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Orta Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 52 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kenya'nın başkenti Nairobi'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti. AFRICOM'un gerçekleştirdiği hava saldırısının otele düzenlenen saldırıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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