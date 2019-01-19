ABD'den Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı: 52 Ölü
28 dakika önce
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Somali'deki Eş-Şebab militanlarına yönelik düzenledikleri hava saldırısında 52 militanının öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Afrika
Komutanlığı (AFRICOM) Somali
'deki Eş-Şebab militanlarına yönelik düzenledikleri hava saldırısında 52 militanının öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Orta Juba bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 52 örgüt üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kenya
'nın başkenti Nairobi
'deki "DusitD2" adlı otele düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti. AFRICOM'un gerçekleştirdiği hava saldırısının otele düzenlenen saldırıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. - MOGADİŞU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
Irak Uyruklu Genç Kadın, Evinde Ölü Bulundu, Arkadaşları Sinir Krizi Geçirdi
Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu
Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık