ABD'den Terör Örgütü Eş-Şebab'a Hava Saldırısı: 52 Ölü

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Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu

Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık