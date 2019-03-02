Son Dakika Haberleri: ABD'den Terör Örgütü PKK Açıklaması

ABD'den Terör Örgütü PKK Açıklaması

1 saat önce

ABD yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997'de Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesine alınan PKK'nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

ABD'den Terör Örgütü PKK Açıklaması, System.String[]
ABD yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997'de Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesine alınan PKK'nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak, terör örgütü PKK'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK'nın 20 yıldan fazla bir süredir terör örgütü listesinde tutulduğu ifade edilen açıklamada, ABD'nin, bu süre zarfında PKK tehdidine karşı Türkiye ve müttefikleriyle beraber çalıştığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"ABD, PKK'nın Avrupa ve başka yerlerdeki fon sağlama operasyonlarıyla mücadele de dahil olmak üzere, NATO müttefiki Türkiye ile olan ortaklığımıza güçlü bağlılık göstermektedir. Bugünkü karar, ABD halkına ve uluslararası topluma PKK'nın terör örgütü olarak kaldığını bildirmektedir. Ayrıca, PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesine ek olarak 2001'den beri Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesinde yer almaktadır."ABD Dışişleri Bakanlığı, terör listesine aldığı yabancı grupları 5 yılda bir değerlendirmeye alıyor. PKK, en son 2013 yılında değerlendirilmiş ve her iki listede de kalmasına karar verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel
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