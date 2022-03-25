ABD'den "Tunus'ta güvenlik ve özgürlükleri koruma çabalarına" destek sözü - Son Dakika

ABD'nin Tunus'ta güvenlik ve istikrarın korunması, hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması için yürütülen çabaları desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarı Uzra Zeya, Tunus'taki resmi ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmeye, ABD'nin Tunus Büyükelçisi Donald Bloom ile katılan Zeya, ülkesinin "Tunus'un güvenlik ve istikrarını koruma, halkın hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması" yönündeki çabaları desteklediğini belirtti.

İki ülke arasında güvenlik alanında devam eden iş birliğinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Terörle mücadele, organize suç ve sınır güvenliği alanında iş birliğinin daha güçlü bir şekilde devam etmesi karşılıklı olarak teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, teknoloji ve dijital gelişmelere ayak uydurabilmesi için eğitim desteğinde de iş birliğine gidileceği kaydedildi.

Tunus'ta yaşanan siyasi krizin ardından derinleşen ekonomik krizin Ukrayna savaşından da etkilenmesinin ardından ülkede baş gösteren ekonomik zorlukları görüşmek üzere Tunus'a gelen Zeya'nın Cumhurbaşkanı Kays Said ile de görüşmesi bekleniyor.

Tunus'taki resmi ziyaretlerine dün başlayan Zeya, Tunus Yüksek Seçim Kurumunu da ziyaret etmişti.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz derinleşti.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

ABD'li yetkililer, 25 Temmuz kararlarının ardından yaptıkları birçok açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını bir an önce sonlandırması çağrısında bulunmuştu.