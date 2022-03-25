ABD'den "Tunus'ta güvenlik ve özgürlükleri koruma çabalarına" destek sözü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den "Tunus'ta güvenlik ve özgürlükleri koruma çabalarına" destek sözü

25.03.2022 15:30
ABD'den "Tunus'ta güvenlik ve özgürlükleri koruma çabalarına" destek sözü

ABD'nin Tunus'ta güvenlik ve istikrarın korunması, hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması için yürütülen çabaları desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

ABD'nin Tunus'ta güvenlik ve istikrarın korunması, hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması için yürütülen çabaları desteklemeye hazır olduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarı Uzra Zeya, Tunus'taki resmi ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmeye, ABD'nin Tunus Büyükelçisi Donald Bloom ile katılan Zeya, ülkesinin "Tunus'un güvenlik ve istikrarını koruma, halkın hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması" yönündeki çabaları desteklediğini belirtti.

İki ülke arasında güvenlik alanında devam eden iş birliğinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Terörle mücadele, organize suç ve sınır güvenliği alanında iş birliğinin daha güçlü bir şekilde devam etmesi karşılıklı olarak teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, teknoloji ve dijital gelişmelere ayak uydurabilmesi için eğitim desteğinde de iş birliğine gidileceği kaydedildi.

Tunus'ta yaşanan siyasi krizin ardından derinleşen ekonomik krizin Ukrayna savaşından da etkilenmesinin ardından ülkede baş gösteren ekonomik zorlukları görüşmek üzere Tunus'a gelen Zeya'nın Cumhurbaşkanı Kays Said ile de görüşmesi bekleniyor.

Tunus'taki resmi ziyaretlerine dün başlayan Zeya, Tunus Yüksek Seçim Kurumunu da ziyaret etmişti.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz derinleşti.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

ABD'li yetkililer, 25 Temmuz kararlarının ardından yaptıkları birçok açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını bir an önce sonlandırması çağrısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan ve BAE'nin dümeni başka yöne kırması ABD'ye mesaj mı? Suudi Arabistan ve BAE'nin dümeni başka yöne kırması ABD'ye mesaj mı? Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle kapandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den 'Tunus'ta güvenlik ve özgürlükleri koruma çabalarına' destek sözü - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:28 Okulda 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etmişti! O temizlik görevlisi tutuklandı
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
15:19 Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!
15:12 Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu
15:10 Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den "Tunus'ta güvenlik ve özgürlükleri koruma çabalarına" destek sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement