ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika Dünya

ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İdlib'de Esad güçlerinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı gönderdi, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti

ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İdlib'de Esad güçlerinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı gönderdi ve ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.


Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün İdlib'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]