Son Dakika › Dünya › ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika Dünya
ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İdlib'de Esad güçlerinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı gönderdi, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İdlib'de Esad güçlerinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı gönderdi ve ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.
Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün İdlib'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:15
Son Dakika Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum