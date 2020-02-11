ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İdlib'de Esad güçlerinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı gönderdi ve ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.



Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün İdlib'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır" ifadelerini kullandı.