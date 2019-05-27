ABD'den Türk doktora başarı ünvanı
4 saat önce
Amerikan Koroner Anjiyografi ve Girişimler Cemiyeti (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, SCAI) tarafından Doç. Dr. Sercan Okutucu'ya FSCAI başarı unvanı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:18 Kaynak: İHA
Amerikan Koroner Anjiyografi ve Girişimler Cemiyeti (Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, SCAI) tarafından Doç. Dr. Sercan Okutucu'ya FSCAI başarı unvanı verildi.
Daha önce Amerika Kalp Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından ödüle layık görülen Türk doktor Sercan Okutucu'ya bir ödül de Amerika Koroner Anjiyografi ve Girişimler Cemiyetinden geldi. Doç. Dr. Sercan Okutucu, ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen ve dünya genelinde sadece 93 doktora verilen FSCAI başarı unvanına layık görüldü.
Bilimsel çalışmalarının Amerika Kalp Derneği, Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerika Koroner Anjiyografi ve Girişimler Cemiyeti tarafından ödüle layık görülmesinin kendisi ve ülkesi adına onur verici olduğunu belirten Okutucu, "İnsan sağlığı her şeyin üstündedir. Ülkemizde ve dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu alanda çalışmaya, araştırmaya ve insanlara yararlı olmaya devam edeceğim. Kendi birikimlerimi ve hocalarımdan öğrendiklerimi genç nesillere aktaracağım. Ailem ve bana emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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