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ABD'den Türk doktora ödül

1 saat önce

ABD'nin önde gelen tıp kuruluşlarından olan Cedar Siani tarafından, tıp alanının en önemli ödüllerinden biri olan "Tıpta Öncülük" Türk doktor Moshe Arditi'ye verildi.

ABD'den Türk doktora ödül, System.String[]

ABD'nin önde gelen tıp kuruluşlarından olan Cedar Siani tarafından, tıp alanının en önemli ödüllerinden biri olan "Tıpta Öncülük" Türk doktor Moshe Arditi'ye verildi.


1981 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ABD'de 31 senedir çocuk hastalıkları konusunda çalışan, 21 senedir İmunoloji Bölüm Başkanlığı yapan ve Salgın hastalıklar Dairesi yöneticiliği yapmakta olan Moshe Arditi'ye ABD'nin önde gelen tıp kuruluşlarından olan Cedar Siani tarafından, tıp alanının en önemli ödüllerinden biri olan "Tıpta Öncülük" ödülü verildi.


Törene tıp çevrelerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Arditi'nin Türkiye'den tören için gelen ailesi de katıldı. 30 yıldan fazladır alanında başarı göstermiş tıpta yeniliklere imza atmanın yanında yaptığı yeniliklerin kullanılır olmasını sağlamış ve aynı zamanda ardından gelen kuşakların eğitimine katkıda bulunan kişilere verilen bu ödül, Arditi ile ilk defa bir Türk doktoruna verilmiş oldu. Arditi "Bu ödül ile gurur duyuyorum" dedi.


Arditi, özellikle pediatri alanında yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Özellikle uzun süredir üzerinde çalıştığı ve çocuklarda tanı ile tedavisinde geç kalınması ile kalp rahatsızlıklarına sebep veren Kawasaki Hastalığının tedavisi üzerine yakın zamanda başlattığı insan üzerinde uygulanan klinik çalışmalar dünya tıp çevresinde dikkat çekiyor. - LOS ANGELES

Amerika Birleşik Devletleri, Cerrahpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:25 Kaynak: İHA
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