ABD'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar gündemden düşmüyor - Son Dakika

ABD'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar gündemden düşmüyor

10.02.2021 23:34
ABD'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar gündemden düşmüyor, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Washington'un tutumunun değişmediğini söyledi. Öte yandan Price, "Türkiye ile hem ortak çıkarlar hem de anlaşmazlıklarımız var" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Ned Price, Washington ve Ankara arasındaki ilişkilere ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Price, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin S-400'ler konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, sistemlerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını yineledi.

YAPTIRIM SORUSUNA YANIT

Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların S-400 alımı nedeniyle uygulandığı hatırlatmasını yapan sözcü, "Türkiye ile hem ortak çıkarlarımız hem de ihtilaflarımız var" dedi.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DE SORULDU

Türkiye'deki protestolara ilişkin bir soruya da yanıt veren Price, Türkiye'nin uzun dönemli ve değerli bir NATO ortağı olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye ile Suriye'deki savaşı sonlandırmak, terörle mücadele etmek ve bölgedeki kötü niyetlileri caydırmak dahil birçok ortak menfaatimiz var." diyen Price, "Ortak önceliklerimiz konusunda iş birliği arayışındayız ve her müttefikimizle olduğu gibi anlaşmazlıklarımız konusunda da diyalog halindeyiz. Daha önce de dediğim gibi kritik konularda Ankara'nın transatlantik ittifakının takip ettiği trende bağlı kaldığını temin ederken ve Türkiye ile menfaatlerimizi korurken, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil değerlerimize de bağlı kalabiliriz." şeklinde konuştu.

BLINKEN VE ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞECEK

Öte yandan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, önümüzdeki günlerde Türkiye Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme düzenleyebileceği bilgisini verdi.

ABD'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar gündemden düşmüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, S 400, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar gündemden düşmüyor - Son Dakika Ekonomi


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