ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı' - Son Dakika Dünya

ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı'

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakatı endişe ile karşıladıklarını söyledi ve söz konusu anlaşmanın "faydasız ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.

ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakatı endişe ile karşıladıklarını söyledi ve söz konusu anlaşmanın "faydasız ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.


Bugün, iki ülke arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öce yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini söylemişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:48 
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