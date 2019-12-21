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ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı'
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakatı endişe ile karşıladıklarını söyledi ve söz konusu anlaşmanın "faydasız ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakatı endişe ile karşıladıklarını söyledi ve söz konusu anlaşmanın "faydasız ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.
Bugün, iki ülke arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öce yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini söylemişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:48
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