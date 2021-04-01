ABD'den Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkenin alüminyumuna ek vergi hazırlığı - Son Dakika

ABD'den Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkenin alüminyumuna ek vergi hazırlığı

01.04.2021 01:41
ABD'den Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkenin alüminyumuna ek vergi hazırlığı, System.String[]

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürününe yönelik anti-damping gümrük vergisi emri yayımlayacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürününe yönelik anti-damping gümrük vergisi emri yayımlayacak.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin 16 ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürününün ülkedeki değerinin altında satıldığının ve ülkenin bu ithalattan maddi olarak zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının 16 ülkeye yönelik anti-damping gümrük vergisi emri yayımlayacağı ve yapılan değerlendirme sonucunda Bahreyn, Hindistan ve Türkiye'den bu ürünün ithalatına ilişkin durumun dengelemesi için telafi vergisi getirileceği aktarıldı.

Komisyonun açıklamasında, anti-damping gümrük vergisi emri yayımlanacak ülkeler arasında Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Tayvan ve Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Bahreyn, India, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'den Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkenin alüminyumuna ek vergi hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


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