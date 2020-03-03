ABD'den Türkiye'nin Patriot talebine olumsuz yanıt - Son Dakika
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ABD'den Türkiye'nin Patriot talebine olumsuz yanıt

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacaklarını söyledi.

ABD'den Türkiye'nin Patriot talebine olumsuz yanıt, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacaklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pentagon Şefi, Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından mültecilerin ülkeden ayrılmasına ilişkin, "Türkiye'nin kendi başına aldığı bir karar" dedi.

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye her zaman destek olacağını belirten Esper, "Bu olayda bir kez daha şunu gördük ki Ruslar, NATO müttefikleri için iyi ortak değil" açıklamasında bulundu.

Pentagon Şefi Esper, ABD'nin geçen hafta 34 Türk askerinin şehit olduğu saldırının ardından Türkiye'ye insani yardım teslimatlarını artırmaya çalışıldığını söyledi. Türkiye'nin Patriot uçaksavar füze sistemlerinin Suriye sınırına geçici konuşlanması talebiyle ilgili de Esper, "Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacağız" dedi.

Esper ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'deki durum hakkında konuştuğunu ve NATO'nun olabilecek her duruma hazır olduğunu doğruladı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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