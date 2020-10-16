ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak

Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S-400'ler yaklaşık üç hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Bugün füze atış testleri yapılan S-400'lerle ilgili ABD'den tehditvari bir açıklama geldi.

ABD'DEN S-400 TEPKİSİ: CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile güvenlik ilişkileri açısından S-400 hava savunma sisteminin kullanılmasının"potansiyel ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada, "S-400 sisteminin test edildiği doğrulanırsa Türkiye'yi, NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak sorumluluklarına aykırı davranması nedeniyle sert bir şekilde kınayacağız" denildi.

S-400'LER BUGÜN SİNOP'TA TEST EDİLDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test etmişti. Sinop'ta çekilen bir videoda füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanların görüldüğünü duyurdu.

Türkiye'nin Sinop'ta test ettiği S-400'lerin füze atış anlarından görüntüler: