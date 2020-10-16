ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak - Son Dakika

ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak

16.10.2020 20:43

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Snop'ta test etmesine ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan tehdit gibi açıklamada, "Türkiye sistemi harekete geçirirse, güvenlik ilişkimizde çok ciddi sonuçları olacak" ifadesi kullanıldı.

Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S-400'ler yaklaşık üç hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Bugün füze atış testleri yapılan S-400'lerle ilgili ABD'den tehditvari bir açıklama geldi.

ABD'DEN S-400 TEPKİSİ: CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile güvenlik ilişkileri açısından S-400 hava savunma sisteminin kullanılmasının"potansiyel ciddi sonuçları" olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada, "S-400 sisteminin test edildiği doğrulanırsa Türkiye'yi, NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak sorumluluklarına aykırı davranması nedeniyle sert bir şekilde kınayacağız" denildi.

S-400'LER BUGÜN SİNOP'TA TEST EDİLDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test etmişti. Sinop'ta çekilen bir videoda füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanların görüldüğünü duyurdu.

Türkiye'nin Sinop'ta test ettiği S-400'lerin füze atış anlarından görüntüler:

ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak
ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Ocak tarihindeki TSK'nın Rus yapımı S-400 sistemlerini göreve hazır hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Türkiye ve Rusya Eylül 2017 tarihinde 2.5 milyar dolar tutarında S-400 tedarik anlaşması imzalamıştı. İlk parti teslimatları Haziran 2019 tarihinde havadan nakliyat yoluyla gerçekleştirilmişti.

S-400 GERGİNLİĞİ TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

Geçen yıl başta ABD ve AB ülkelerinin tepkisini çeken Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınması sonrasında Ankara-Washington hattında tansiyon yükselmiş ve ABD, Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarmıştı. Fakat ABD, Türkiye'nin 2020'ye kadar F-35 parçası üretmeye devam edeceğini de duyurmuştu. ABD o dönemde Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri kurması durumunda yaptırım uygulanabileceğini de dile getirmişti.

S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak

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Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye'nin test ettiği S-400'lerle ilgili tehdit gibi sözler: Ciddi sonuçları olacak - Son Dakika Dünya

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