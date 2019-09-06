Son Dakika Haberleri: ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret
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ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

1 saat önce

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının beklendiği Türkiye ziyareti, bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerle başlıyor.

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret, System.String[]

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının beklendiği Türkiye ziyareti, bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerle başlıyor.

Wilbur Ross, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:30 
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