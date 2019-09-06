ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret
1 saat önce
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının beklendiği Türkiye ziyareti, bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerle başlıyor.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik önerilerin konuşulmasının beklendiği Türkiye ziyareti, bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerle başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:30
Yenikapı'daki lüks aracı kullandığı belirtilen CHP'li Aksu: Basın birimi gerekli açıklamayı yapar ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi "İhraç talebi olağanüstü bir durum değil" Ekrem İmamoğlu, araçların toplandığı alanda konuşma yapacak