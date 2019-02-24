ABD'den Türkiye'ye: "Ciddi Endişe Duyuyoruz"
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladıno, "ABD, Türkiye'de savcıların 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası temsilcisi hakkında iddianame hazırladığına dair haberlerden ciddi anlamda endişe duymaktadır" dedi.
ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcü
Yardımcısı Robert Palladıno, "ABD, Türkiye
'de savcıların 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası temsilcisi hakkında iddianame hazırladığına dair haberlerden ciddi anlamda endişe duymaktadır" dedi.
Gezi Parkı soruşturmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen 16 isimle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladıno, "ABD, Türkiye'de savcıların 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası temsilcisi hakkında iddianame hazırladığına dair haberlerden ciddi anlamda endişe duymaktadır. İfade özgürlüğü hakkının kullanılması, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmamalıdır. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme haklarının kullanılabilmesi, her sağlıklı demokrasinin temelidir. Türkiye'yi bu özgürlüklere saygı göstermeye ve keyfi olarak tutulan herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:29 Kaynak: İHA
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