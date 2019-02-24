Son Dakika Haberleri: ABD'den Türkiye'ye: "Ciddi Endişe Duyuyoruz"

ABD'den Türkiye'ye: "Ciddi Endişe Duyuyoruz"

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladıno, "ABD, Türkiye'de savcıların 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası temsilcisi hakkında iddianame hazırladığına dair haberlerden ciddi anlamda endişe duymaktadır" dedi.

ABD'den Türkiye'ye:
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladıno, "ABD, Türkiye'de savcıların 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası temsilcisi hakkında iddianame hazırladığına dair haberlerden ciddi anlamda endişe duymaktadır" dedi.

Gezi Parkı soruşturmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen 16 isimle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladıno, "ABD, Türkiye'de savcıların 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası temsilcisi hakkında iddianame hazırladığına dair haberlerden ciddi anlamda endişe duymaktadır. İfade özgürlüğü hakkının kullanılması, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanmamalıdır. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme haklarının kullanılabilmesi, her sağlıklı demokrasinin temelidir. Türkiye'yi bu özgürlüklere saygı göstermeye ve keyfi olarak tutulan herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:29 Kaynak: İHA

Sözcü, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Politika
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