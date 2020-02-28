ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz - Son Dakika Dünya

ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması geldi.


ABD Dışişleri Bakanlığı, " Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:04 
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