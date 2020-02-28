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ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, " Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:04
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