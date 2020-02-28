ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, " Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.