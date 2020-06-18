ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi - NEW - Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi - NEW
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor. Vatandaşlar, tahliye kapsamında New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:17 Kaynak: AA
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