ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi - NEW - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye 'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York 'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor. Vatandaşlar, tahliye kapsamında New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti