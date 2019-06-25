Son Dakika Haberleri: ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi
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ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi

1 saat önce

ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatı yapması durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını kaybedeceğini açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi, System.String[]
ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatı yapması durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını kaybedeceğini açıkladı. ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslim edilmesi durumunda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını belirterek, F-35 savaş uçaklarını kullanmasına ya da parçalarını üretmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Hutchison, "F-35 sistemiyle bir kopukluk olacak. Rus sistemi nedeniyle F-35 savaş uçaklarının sistemini etkileyemeyiz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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