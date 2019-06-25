ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi
1 saat önce
ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 teslimatı yapması durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını kaybedeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya'nın Türkiye
'ye S-400 teslimatı yapması durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını kaybedeceğini açıkladı.
ABD'nin Daimi NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslim edilmesi durumunda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını belirterek, F-35 savaş uçaklarını kullanmasına ya da parçalarını üretmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Hutchison, "F-35 sistemiyle bir kopukluk olacak. Rus sistemi nedeniyle F-35 savaş uçaklarının sistemini etkileyemeyiz" dedi. - BRÜKSEL
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