ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi - Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi

ABD'den Türkiye'ye getirilen 296 Türk vatandaşından 288'i, Trabzon'daki yurda yerleştirildi.

ABD'den Türkiye'ye getirilen 296 Türk vatandaşından 288'i, Trabzon'daki yurda yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Houston'dan havalanarak Ordu- Giresun Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, kara yoluyla Trabzon'a ulaştı. Polis ekipleri ve sağlık çalışanlarının eşliğinde otobüslerle kente getirilen vatandaşlar, Gülbahar Hatun Yurt Müdürlüğünde görevlilerce karşılandı. Ateş ölçümü yapılmasının ardından kalacakları odalara yerleştirilen vatandaşlara, valizlerinin taşınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için görevliler eşlik etti. 14 gün süreyle karantinada kalacak olan 288 Türk vatandaşının arasında 16 bebek ve 21 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Uçaktaki diğer 8 yolcunun İstanbul'a gönderildiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti