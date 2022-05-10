ABD'den Türkiye'ye Suriye ve Ukrayna teşekkürü - Son Dakika
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ABD'den Türkiye'ye Suriye ve Ukrayna teşekkürü

10.05.2022 20:20
ABD'den Türkiye'ye Suriye ve Ukrayna teşekkürü

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfiel, Türkiye'ye Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusundaki cömertliği, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ile Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfiel, Türkiye'ye Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusundaki cömertliği, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ile Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Thomas Greenfield, Suriye halkına destek konulu toplantı için bulunduğu Brüksel'de Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi.

BM'nin Türkiye'de Cilvegözü sınır kapısından yapılan Suriye'ye sınır ötesi yardımlarının devam etmesi gerektiği konusunu ele alan Thomas Greenfield, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,7 milyondan fazla mülteciye gösterdiği olağanüstü cömertliği nedeniyle Sedat Önal'a teşekkürlerini iletti.

Mültecilerin Suriye'ye dönüşü güvenli, onurlu ve gönüllü olmalı

Thomas Greenfield, mültecilerin Suriye dönüşünün ise güvenli, onurlu ve gönüllü olması gerektiğini söyledi.

ABD'li Büyükelçi Türkiye'ye ayrıca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ve Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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