Son Dakika Haberleri: ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

59 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:35 

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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