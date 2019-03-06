ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi
59 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
ABD
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:35
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