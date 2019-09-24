Son Dakika Haberleri: ABD'den Türkiye'ye yeni F-35 teklifi
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'den Türkiye'ye yeni F-35 teklifi

35 dakika önce

ABD'nin Türkiye ile ilgili yeni teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

ABD'den Türkiye'ye yeni F-35 teklifi, System.String[]

ABD'nin Türkiye ile ilgili yeni teklif hazırlığında olduğu belirtildi. ABD'li yetkililerin F-35 ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi içerikli bir paket hazırlayıp sunması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem: F-35 ve ekonomi paketi teklifi
Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 08:30:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Türkiye'ye yeni F-35 teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]