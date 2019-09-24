ABD'den Türkiye'ye yeni F-35 teklifi
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ABD'nin Türkiye ile ilgili yeni teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
ABD'nin Türkiye ile ilgili yeni teklif hazırlığında olduğu belirtildi. ABD'li yetkililerin F-35 ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi içerikli bir paket hazırlayıp sunması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:55
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