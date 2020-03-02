ABD'den Türkiye'ye ziyaret (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'den Türkiye'ye ziyaret (2) - Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye ziyaret (2)

6 saat önce

CRAFT VE JEFFREY ANKARA'YA GELDİABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ı taşıyan uçak saat 16.10'da Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

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CRAFT VE JEFFREY ANKARA'YA GELDİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ı taşıyan uçak saat 16.10'da Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Craft ile Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı. Çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine Craft, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. ABD'li heyet, yarın Ankara'da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:05 Kaynak: DHA
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