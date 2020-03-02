ABD'den Türkiye'ye ziyaret (2) - Son Dakika

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CRAFT VE JEFFREY ANKARA'YA GELDİABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ı taşıyan uçak saat 16.10'da Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:05 Kaynak: DHA
CRAFT VE JEFFREY ANKARA'YA GELDİ
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ı taşıyan uçak saat 16.10'da Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Craft ile Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı. Çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine Craft, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. ABD'li heyet, yarın Ankara'da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.
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