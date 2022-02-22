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ABD'den Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısına destek - Son Dakika

ABD'den Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısına destek

22.02.2022 02:45
ABD'den Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısına destek

BİRLEŞMİŞ ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısına destek verdi.

BİRLEŞMİŞ ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısına destek verdi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Donbas bölgesiyle ilgili kararına "Bu, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sebepsiz bir ihlalidir." diyerek tepki gösterdi.

Greenfield, Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanması çağrısını desteklediklerini belirterek, "Güvenlik Konseyi, Rusya'dan bir BM üyesi devlet olan Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymasını talep etmelidir." dedi.

Rusya'nın eylemenin, Minsk Anlaşmalarının reddi ve 2015 BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu vurgulayan Greenfield, "Rusya'nın duyurusu, görünüşe göre Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratmak amacıyla tasarlanmış bir tiyatrodan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Büyükelçisi, "Her BM üye devletinin bir sonraki adımda bir payı vardır. Rusya'nın eylemleri, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını tek taraflı olarak yeniden çizemeyeceği ilkesini savunan uluslararası düzeni tehdit ediyor. Bu ilke, tüm üye devletlerin sürdürmeyi taahhüt ettiği BM Şartı'nda yer almaktadır." ifadelerini paylaştı.

"Ukrayna'nın egemen topraklarını gasp etmeye yönelik bu küstah girişim karşısında hepimiz Ukrayna'nın yanında durmalıyız." diyen Greenfield, bu krize karşı kimsenin tarafsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüşmek üzere Budapeşte Memorandumu'nun 6. maddesi kapsamında BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Ukrayna'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısına destek - Son Dakika


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