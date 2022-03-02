ABD'den Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları

02.03.2022 21:38
ABD'den Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı aldı.

Beyaz Saray, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zalim Ukrayna işgaline karşılık olarak Rusya ve Belarus'a ek ekonomik yaptırımlar uyguluyor." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Rus savunma sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getireceğine, bunun Rus silah geliştirme ve üretme şirketlerine ağır etkileri olacağına işaret edilen açıklamada, "Toplamda 22 Rus savunma şirketi yaptırım listesine alınacaktır. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da var." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşamki Birliğin Durumu konuşmasında duyurduğu üzere ABD hava sahasının Rus yolcu ve kargo uçaklarına kapatılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

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