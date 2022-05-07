ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

07.05.2022 00:38
ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı.

150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

Biden ayrıca 33 milyar dolarlık Ukrayna savunma paketinin de Kongre'den bir an önce geçmesinin Kiev'e sağlanacak desteklerin geç kalmaması bakımından önemli olduğuna işaret etti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 00:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık yeni savunma yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement