Son Dakika Haberleri: ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri destek
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ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri destek

29 dakika önce

Pentagon, eğitim ve ekipman desteği için Ukrayna ordusuna 250 milyon dolar fon sağlamayı planladıklarını açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri destek, System.String[]
Pentagon, eğitim ve ekipman desteği için Ukrayna ordusuna 250 milyon dolar fon sağlamayı planladıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:23 
Ukrayna, Ekonomi
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