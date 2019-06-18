ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri destek
29 dakika önce
Pentagon, eğitim ve ekipman desteği için Ukrayna ordusuna 250 milyon dolar fon sağlamayı planladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:23
Pentagon, eğitim ve ekipman desteği için Ukrayna
ordusuna 250 milyon dolar fon sağlamayı planladıklarını açıkladı.
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