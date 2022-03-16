ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya 800 milyon dolar daha ek güvenlik yardımı yapacağını duyurdu. ABD'nin Ukrayna'ya yönelik sağladığı güvenlik yardımı 2 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 800 milyon dolar daha ek güvenlik yardımı yapacağını duyurdu. Biden, yardım paketiyle beraber ABD'nin Ukrayna'nın savunmasına verdiği desteği sürdüreceğine dikkat çekerek, "Bu fon, bu işgale karşı savaşan Ukraynalılara yardım etmek için Savunma Bakanlığımızdan Ukrayna ordusuna doğrudan transfer edilecek olan ekipmanları içeriyor. Kongreye bu fonları sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Biden, "Dünya, Ukrayna'ya verdiğimiz destekte ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır bir bedel ödetme kararlılığında birleşti. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu çabaya öncülük ederek, muazzam düzeyde güvenlik ve insani yardım sağlamaya ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazlasını yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

YARDIM PAKETİNDE 800 ADET UÇAK SAVAR, 9 BİN ANTİ ZIH SİTEMİ BULUNUYOR

Biden, 800 milyon dolarlık yardım paketinde, 800 adet uçaksavar sistemi, 9 bin anti-zırh sistemi, 7 bin adet küçük silah, 20 milyon mermi, insansız hava sistemleri ve farklı çeşitlerde savunma ekipmanının bulunduğunu belirtti. Biden, "Bu yeni paket tek başına Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir yardım sağlayacak. Paketin içinde Ukrayna ordusunun halkına saldıranları durdurmaya devam edebilmesini ve Ukrayna hava sahasını savunmasını sürdürmesini sağlayacak 800 adet uçaksavar sistemi bulunuyor" dedi.

"PUTİN'İN AHLAKSIZ SALDIRISI KARŞISINDA UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZDE KARARLIYIZ"

ABD'nin Ukrayna'ya yardımını sürdürme sözü verdiğini belirten Biden, savaşın uzun sürebileceğine yönelik uyarıda bulunarak, "Bu uzun ve zorlu bir savaş olabilir. ABD halkı, Putin'in sivil halka yönelik ahlaksız ve etik olmayan saldırıları karşısında Ukrayna halkına desteğinde kararlı olacaktır. Putin'in ahlaksız saldırısına karşı öfkemizde birleştik ve buna devam edeceğiz" dedi.

Biden ayrıca, "Ukrayna'ya savaşması ve önümüzdeki tüm zor günlerde kendilerini savunması için silah vereceğiz. Ukrayna'daki insanları ve Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalanları desteklemek için insani yardımları seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımların da sürdürüleceğini ifade ederek, "Ukrayna ekonomisini doğrudan mali yardımla destekleyecek, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Putin'in çökmekte olan ekonomisindeki baskıyı sürdüreceğiz. Onu küresel sahneden izole edeceğiz. Hedefimiz bu. Putin'in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. Ukraynalıların savaş alanında ve müzakere masasında elini güçlendireceğiz" dedi.

Biden konuşmasının ardından Ukrayna'ya 800 milyon dolar ek güvenlik yardımı paketini dair kararnameyi imzaladı.

Öte yandan Beyaz Saray, geçtiğimiz haftadan bu yana ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımının 1 milyar doları aştığını belirterek, toplam tutarın ise 2 milyar dolara ulaştığını aktardı.

(Aylin Albayrak/İHA)