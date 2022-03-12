ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı

12.03.2022 21:26
ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı

NEW ABD'de Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.

NEW ABD'de Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya askeri ekipman ve eğitim dahil ilave 200 milyon dolar savunma yardımı yapılacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "Dış Yardımlar Yasası" kapsamında, Ukrayna'ya 200 milyon dolar daha savunma yardımı yapılması talimatı verdi.

Söz konusu yardım, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 200 milyon dolar değerinde teçhizat ve askeri eğitimleri içerecek.

1961 yılında kabul edilen Dış Yardımlar Yasası, ABD başkanlarına Kongrenin onayı olmadan yabancı ülkelere acil durumlarda yardım yapılması yetkisi veriyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım Son dakika haberleri! ABD'den Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya'nın ticaret statüsünü iptal edeceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve müttefik ülkelerin Rusya'nın ticaret statüsünü iptal edeceğini söyledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Megakent şiddetli karın etkisinde! İşte beyaz örtü altında kalan İstanbul'dan kar manzaraları
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 21:34:42. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolar savunma yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement