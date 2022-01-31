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ABD'den Ukrayna'ya Mühimmat Sevkiyatı - Son Dakika

ABD'den Ukrayna'ya Mühimmat Sevkiyatı

31.01.2022 09:45

ABD'den Ukrayna mühimmat sevkiyatı başladı.

ABD'den Ukrayna mühimmat sevkiyatı başladı. Rusya'nın Ukrayna sınırında 100 bine yakın asker konuşlandırması Batılı ülkeler tarafından işgal hazırlığı olarak yorumlanıyor. Rusya bu suçlamaları reddederek, NATO'nun bölgedeki varlığının Rusya için tehdit oluşturduğunu savunuyor. 2014 yılında Ukrayna ile 5,4 milyar dolar değerinde yardım anlaşması yapan ABD de devreye girdi. Askeri mühimmatla dolu paletler Delaware'deki askeri üsten Ukrayna'ya yola çıktı

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel ABD'den Ukrayna'ya Mühimmat Sevkiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya Mühimmat Sevkiyatı - Son Dakika
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