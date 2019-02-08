Son Dakika Haberleri: ABD'den Ukraynalı Bilim Adamlarına Ödül

ABD'den Ukraynalı Bilim Adamlarına Ödül

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) uluslararası bilim fonu CRDF Global, düzenleyeceği yarışmayı kazanan Ukraynalı bilim adamına 50 bin dolarlık para ödülü verecek.

ABD'den Ukraynalı Bilim Adamlarına Ödül, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) uluslararası bilim fonu CRDF Global, düzenleyeceği yarışmayı kazanan Ukraynalı bilim adamına 50 bin dolarlık para ödülü verecek.

ABD'deki uluslararası bilim fonu CRDF Global, Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje başlattı. Projede bilim adamları, alternatif enerji kaynakları ve tarım-ziraat ana başlığında bitki patolojisi, gen mühendisliği, moleküler biyoloji, bitkilere zarar veren hastalıkların azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması, mikrobiyoloji, nano teknoloji gibi konulardaki çalışmalarını 28 Şubat'a kadar sunacak. Projeyi kazanana bilim fonu tarafından 50 bin dolar, Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından 7 bin dolar olmak üzere toplamda 57 bin dolarlık para ödülü verilecek.

Brüksel'de 17 Kasım 2018 tarihinde Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 'Ukrayna üniversitelerine katkı' amaçlı 10 milyon euroluk bir anlaşma imzalanmıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:35 Kaynak: İHA

28 Şubat, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polislerden Kaçmaya Çalışırken Kendini Kitlediği Odanın Tavanı Çöktü Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi

Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den Ukraynalı Bilim Adamlarına Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]