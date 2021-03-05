ABD'den Ukraynalı iş adamı ve eski Dnipropetrovsk Oblast Valisi Kolomoysky ile ailesine yaptırım - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da adı yolsuzluklara karışan eski Dnipropetrovsk Oblast Valisi ve iş adamı Ihor Kolomoysky'yi yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Blinken, Kolomoysky'ye yaptırım uygulandığına ilişkin yazılı açıklamasında, "Kolomoysky, 2014-2015 yıllarında Dnipropetrovsk Oblast Valisi iken Ukrayna halkının hukukun üstünlüğüne, ülkenin demokratik kurumlarına ve kamu süreçlerine olan inancının altını oyacak şekilde, siyasi etkisini ve resmi görevini kendi menfaati için kullanmak dahil birçok yolsuzluk faaliyetine karışmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu yaptırımların Kolomoysky'nin görevdeki faaliyetlerini kapsadığını belirten Blinken, eski Ukraynalı valinin şimdiki faaliyetlerinin de Ukrayna'daki demokratik sürece zarar verdiğini ve ülkenin geleceğine tehdit teşkil ettiğini aktardı.

Blinken, yaptırımların Kolomoysky'nin yanı sıra eşi Iryna Kolomoyska, kızı Angelika Kolomoyska ve oğlu Israel Zvi Kolomoysky için de uygulanacağını duyurdu.

ABD'nin her zaman Ukrayna'nın siyaset, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve adalet kurumlarına destek vereceğini anlatan Blinken, "Bu adım, Ihor Kolomoysky ve birinci derecedeki bu yakınlarının ABD'ye girmesini yasaklıyor." ifadesine yer verdi.