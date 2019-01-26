ABD'den Ülkelere "Maduro ile Ticareti Bitirin" Çağrısı
22 dakika önce
BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.
BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.
Pompeo, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Mike Pompeo, "Bütün ülkelerin, finansal sistemlerini Maduro rejiminden ayırmalarını ve Venezuela halkına ait varlıkları, ülkenin meşru yöneticilerine bırakmalarını umuyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:59 Kaynak: AA
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