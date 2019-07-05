Son Dakika Haberleri: ABD'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran toplantısı talebi
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ABD'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran toplantısı talebi

3 dakika önce

ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunun, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporu görüşmek üzere, özel toplantı yapmasını istedi.

ABD'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran toplantısı talebi, System.String[]
ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunun, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporu görüşmek üzere, özel toplantı yapmasını istedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:57 
Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
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