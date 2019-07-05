ABD'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran toplantısı talebi
3 dakika önce
ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunun, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporu görüşmek üzere, özel toplantı yapmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:57
ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunun, İran
'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporu görüşmek üzere, özel toplantı yapmasını istedi.
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