ABD'den Ürdün Büyükelçiliğindeki çalışanları için güvenlik uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Ürdün Büyükelçiliğindeki çalışanları için güvenlik uyarısı - Son Dakika

ABD'den Ürdün Büyükelçiliğindeki çalışanları için güvenlik uyarısı

6 saat önce

ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsleri vurmasının ardından, çalışanları için güvenlik uyarısı yayınladı.

ABD'den Ürdün Büyükelçiliğindeki çalışanları için güvenlik uyarısı, System.String[]

ABD'nin Ürdün Büyükelçiliği, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsleri vurmasının ardından, çalışanları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'taki ABD askeri tesislerine füze saldırıları olduğu doğrulandı ve bölgesel gerginlik halen en üst düzeyde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Çalışanların gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamalarının istendiği açıklamada, çocuklarını da evlerinde tutmaları ve okula göndermemelerini tavsiye edildi.

Açıklamada, çalışanlara, dikkat çekmemeleri, temkinli davranmaları ve turistlerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmaları uyarılarında bulunuldu.

Ayrıca, çalışanların güvenlik planlarını gözden geçirmeleri, seyahat belgelerinin geçerli ve erişilebilir olduğundan emin olmaları istendi.

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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