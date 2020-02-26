ABD'den, Ürdün ve Tunus'a 625,8 milyon dolarlık askeri satış kararına onay - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tunus'a 325,8 milyon dolar değerinde dört hafif bombardıman uçağı ve Ürdün'e 300 milyon dolar değerinde "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sisteminin Yazılımı"nın satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Tunus'a dış askeri satış kapsamında 325,8 milyon dolar değerinde 4 adet AT-6C Wolverine tipi hafif saldırı uçağının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde, uçağın elektronik kontrol sistemlerinin yanı sıra uçakla kullanılabilen çeşitli güdümlü bombaların ve 3 bin 290 adet "Gelişmiş Güdümlü Vuruş Silah Sistemi" ve uçaklar için yedek motorlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ajanstan yapılan bir diğer açıklamada ise bakanlığın, Ürdün'e 300 milyon dolar değerinde 700 adet "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sistemi Yazılımı"nın satışına onay verdiği ifade edildi.

Satışların onaylanması için ABD Kongresinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.