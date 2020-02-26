ABD'den, Ürdün ve Tunus'a 625,8 milyon dolarlık askeri satış kararına onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den, Ürdün ve Tunus'a 625,8 milyon dolarlık askeri satış kararına onay - Son Dakika

ABD'den, Ürdün ve Tunus'a 625,8 milyon dolarlık askeri satış kararına onay

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tunus'a 325,8 milyon dolar değerinde dört hafif bombardıman uçağı ve Ürdün'e 300 milyon dolar değerinde "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sisteminin Yazılımı"nın satışına onay verdi.

ABD'den, Ürdün ve Tunus'a 625,8 milyon dolarlık askeri satış kararına onay, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tunus'a 325,8 milyon dolar değerinde dört hafif bombardıman uçağı ve Ürdün'e 300 milyon dolar değerinde "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sisteminin Yazılımı"nın satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Tunus'a dış askeri satış kapsamında 325,8 milyon dolar değerinde 4 adet AT-6C Wolverine tipi hafif saldırı uçağının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde, uçağın elektronik kontrol sistemlerinin yanı sıra uçakla kullanılabilen çeşitli güdümlü bombaların ve 3 bin 290 adet "Gelişmiş Güdümlü Vuruş Silah Sistemi" ve uçaklar için yedek motorlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ajanstan yapılan bir diğer açıklamada ise bakanlığın, Ürdün'e 300 milyon dolar değerinde 700 adet "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sistemi Yazılımı"nın satışına onay verdiği ifade edildi.

Satışların onaylanması için ABD Kongresinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 03:19:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den, Ürdün ve Tunus'a 625,8 milyon dolarlık askeri satış kararına onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]