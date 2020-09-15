ABD'den Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılan işçiler tarafından üretilen ürünlere ithalat... - Son Dakika

ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde işçilerin zorla çalıştırılarak ürettiği bazı ürünlere ithalat engeli getirdi.

ABD'den Çin'e yeni ticaret engeli geldi. Washington, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda üretilen çeşitli ürünlerin ithalatına sınırlama getirdi. Buna göre Sincan'daki 4 firma ve 1 üretim merkezinde üretilen pamuk, giysi, saç bakım ürünleri ve elektronik ürünlerin ithalatı engellenecek.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı'nın vekil başkanı Mark Morgan yaptığı açıklamada, Çin hükümetini Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara sistematik olarak kötü davranmakla suçlayarak, "Zorla çalıştırma, korkunç bir insan hakları ihlalidir" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli Çin'in mesleki eğitim merkezi olarak adlandırdığı bir toplama kampında üretilen tüm ürünlerin ithalatının durdurulduğunu belirterek, "Burası bir mesleki eğitim merkezi değil, dini ve etnik azınlıkların istismara maruz kaldıkları ve uygunsuz koşullarda çalışmaya zorlandıkları bir toplama kampı. Bu, günümüzün modern köleliğidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının raporuna göre, Doğu Türkistan genelindeki toplama kamplarında Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk azınlıklara mensup 3 milyon civarında Müslüman bulunuyor. Uygur Türklerine zulmünden dolayı uluslararası toplumun tepki gösterdiği Çin hükümeti, toplama kamplarını "aşırılığı" ortadan kaldıran ve insanlara yeni beceriler kazandıran "Mesleki eğitim kampı olarak" adlandırıp tüm suçlamaları reddediyor. - WASHINGTON