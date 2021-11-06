ABD'den uyuşturucu çetesi lideri 4 Meksikalının yakalanması için 5 milyon dolar ödül - Son Dakika

ABD'den uyuşturucu çetesi lideri 4 Meksikalının yakalanması için 5 milyon dolar ödül

ABD hükümeti, uyuşturucu çetesi lideri 4 Meksikalının yakalanması için 5 milyon dolar ödül koydu.

ABD hükümeti, uyuşturucu çetesi lideri 4 Meksikalının yakalanması için 5 milyon dolar ödül koydu. Ödül konulanlar arasında Salgueiro-Nevarez ailesinden 3 kişinin yanı sıra ABD'de tutuklu bulunan "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın erkek kardeşi Aureliano Guzman-Loera da yer aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlünün Meksika'nın kuzey eyaletleri Sinaloa ve Chihuahua'da faaliyet gösterdiği bildirildi. Hükümet, söz konusu isimlerin yakalanması için 5 milyon dolar ödül koydu. El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti. Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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