Son Dakika Haberleri: ABD'den vatandaşlarına Bolivya'ya seyahat uyarısı
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ABD'den vatandaşlarına Bolivya'ya seyahat uyarısı

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'daki "sivil anarşi" gerekçesiyle, bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı; Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan ikinci derece görevliler ve ailelerden ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD'den vatandaşlarına Bolivya'ya seyahat uyarısı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'daki "sivil anarşi" gerekçesiyle, bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı; Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan ikinci derece görevliler ve ailelerden ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'ya seyahat uyarısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bolivya'daki bazı şehirlerde yapılan gösterilerin hayatı olumsuz etkilediğine vurgu yapılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulan barikatlar, şehir ve havalimanlarına giden yolu kesmiş durumda. Büyük şehirlerdeki protestocular, kamu kurumlarını, altyapıya erişimi ve diğer hizmetlere erişimi engelliyor. Ülkedeki sivil anarşi ve siyasi istikrarsızlık sebebiyle ikinci derece görevlilerimiz ve ailelerden ülkeyi terk etmelerini istedik."

Açıklamada ayrıca, iç ve dış hat uçuşlarının sürekli rötar yaptığı veya iptal edildiği belirtilirken, Bolivya'daki diplomatik faaliyetlerin minimum şekilde devam edeceği ifade edildi.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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