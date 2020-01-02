ABD'den vatandaşlarına Irak uyarısı - Son Dakika

ABD, Irak'ta artan tehdit, silahlı çatışma ve terör eylemlerinden dolayı vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemlerinden dolayı ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Irak'ın çeşitli bölgelerinde batılı ülkeler için bazı tehditler olduğu da belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Haşdi Şabi yandaşlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlemesinin ardından büyükelçilikte işlemlerin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

(İHA)