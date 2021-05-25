ABD'den vatandaşlarına "Japonya'ya seyahat etmeyin" uyarısı - Son Dakika

ABD yönetimi, son günlerde ülkedeki artan korona virüs vaka sayısını gerekçe göstererek vatandaşlarına " Japonya'ya seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

ABD, Olimpiyat Oyunlarına hazırlanan Japonya'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında artışa geçen vaka sayıları gerekçe gösterilerek Japonya'ya yönelik "seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı. Japonya'ya yönelik seyahat tavsiye uyarısı 4. seviyeye yükseltilirken, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) de benzer bir açıklama geldi. Açıklamada, "Japonya'daki mevcut durum nedeniyle, tamamen aşılanmış yolcular bile Covid-19 mutasyonlarını kapma ve yayma riski altında olabilir. Japonya'ya her türlü seyahatten kaçınılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ancak ABD Olimpiyat Komitesi (USOPC) yetkilileri, seyahat uyarısının ABD'li sporcuların Olimpiyat Oyunlarına katılımlarını etkilemeyeceğini belirtti. Yetkililer, sporcuların Japonya'daki oyunlara güvenli bir şekilde katılabileceklerinden emin olduklarını ifade etti.

Sayılı gün kaldı

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyatları'nın açılışına sayılı günler kala ülkede Covid-19 vakalarında yeterli düşüşün sağlanamaması, dev organizasyonu Japonya ve dünya kamuoyunda yeniden tartışma konusu haline getirmişti. Bazı kesimler ülkeye 11 bin sporcuyu çekecek etkinliğin salgın nedeniyle iptal edilmesi gerektiği yönündeki taleplerini dile getirmişti. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı haliyle ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti. - WASHINGTON