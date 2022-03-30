ABD'den vatandaşlarına "Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmeyin" uyarısı - Son Dakika
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ABD'den vatandaşlarına "Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmeyin" uyarısı

30.03.2022 06:52
ABD'den vatandaşlarına "Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmeyin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına " Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisine işaret edilen açıklamada, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından Rusya'ya seyahat etmemeleri istendi.

Ukrayna'ya seyahat etmeyin uyarısı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, halen devam eden savaş koşulları dolayısıyla Amerikalıların Ukrayna'ya da seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ve devam eden çatışma ortamına dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

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