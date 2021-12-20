ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan Rusya tehdidini gerekçe göstererek, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatten kaçınmaları uyarısı yaptı.

ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede artan Rusya tehdidi, Covid-19 salgını ve bazı bölgelerde artan suç ve sivil huzursuzluk gerekçe gösterilerek, ABD vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmaları istendi. Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekata hazırlandığı yönündeki haberleri bilmelidir. ABD vatandaşlarına özellikle Ukrayna sınırları boyunca Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az bir farkla bozulabileceği hatırlatıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ukrayna'ya seyahat etmeyi seçen ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerindeki askeri harekatının ABD Büyükelçiliğinin Ukrayna'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardım da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceğinin farkında olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)