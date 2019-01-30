Son Dakika Haberleri: ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı

40 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, "suç oranının artması ve keyfi tutuklama" gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, "suç oranının artması ve keyfi tutuklama" gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:27 

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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