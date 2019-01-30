ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı
40 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı, "suç oranının artması ve keyfi tutuklama" gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, "suç oranının artması ve keyfi tutuklama" gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:27
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