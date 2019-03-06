ABD'den Venezuela açıklaması
1 saat önce
Beyaz Saray, "ABD, Venezuela'da Juan Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi ve Meclis'i güçlü bir şekilde desteklemektedir.
Beyaz Saray
, " ABD
, Venezuela
'da Juan Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi ve Meclis'i güçlü bir şekilde desteklemektedir." açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:00
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