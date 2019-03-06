Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela açıklaması

ABD'den Venezuela açıklaması

1 saat önce

Beyaz Saray, "ABD, Venezuela'da Juan Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi ve Meclis'i güçlü bir şekilde desteklemektedir.

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Beyaz Saray, " ABD, Venezuela'da Juan Guaido öncülüğündeki demokratik geçişi ve Meclis'i güçlü bir şekilde desteklemektedir." açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:00 

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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