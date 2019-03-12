Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı

ABD'den Venezuela'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı

10 dakika önce

ABD yönetimi, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli tüm personelini bu hafta geri çekecek.

ABD'den Venezuela'daki Diplomatik Personelini Geri Çekme Kararı, System.String[]
ABD yönetimi, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli tüm personelini bu hafta geri çekecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela'daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela'daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocakta Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermiş fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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