Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela'daki Personeline Ülkeyi Terk Etme Talimatı

ABD'den Venezuela'daki Personeline Ülkeyi Terk Etme Talimatı

3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığının, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde ikinci derecede görevli personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdiği bildirildi.

ABD'den Venezuela'daki Personeline Ülkeyi Terk Etme Talimatı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığının, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde ikinci derecede görevli personeline ülkeyi terk etmesi talimatı verdiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan ikinci derece personele ülkeden ayrılma talimatı verildiği ancak birinci derece diplomatların görevlerine devam edeceği belirtildi.

Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin tamamının güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Bakanlığın ayrıca Venezuela'da yaşayan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmek için hazır olmaları uyarısı yaptığı ileri sürüldü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD'nin Venezuela'ya darbe yapmaya çalıştığı gerekçesiyle ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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