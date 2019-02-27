ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret
1 saat önce
ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wood, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor.
ABD
'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wood, "Başkan Trump
, Venezuela
'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:30
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