Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret

ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret

1 saat önce

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wood, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor.

ABD'den Venezuela'nın diyalog çağrısına ret, System.String[]
ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wood, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:30 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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