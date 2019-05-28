ABD'den Venezuela'nın dönem başkanlığına boykot
2 saat önce
ABD, dönem başkanlığı Venezuela'ya geçen Silahsızlanma Konferansı'nı boykot etme kararı aldı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:43
, dönem başkanlığı Venezuela
'ya geçen Silahsızlanma Konferansı'nı boykot etme kararı aldı.
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