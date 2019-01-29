Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı

ABD'den Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı

53 dakika önce

ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı.

ABD'den Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı, System.String[]
ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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