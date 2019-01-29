ABD'den Venezuela'nın petrol şirketine yaptırım kararı
53 dakika önce
ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı.
ABD
yönetimi, Venezuela
devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15
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