Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela ordusuna 'Doğru seçimi yapın' çıkışı

ABD'den Venezuela ordusuna 'Doğru seçimi yapın' çıkışı

2 dakika önce

Bolton, "ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak.

ABD'den Venezuela ordusuna 'Doğru seçimi yapın' çıkışı, System.String[]
Bolton, " ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:10 

Ekonomi
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