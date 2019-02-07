ABD'den Venezuela ordusuna 'Doğru seçimi yapın' çıkışı
2 dakika önce
Bolton, "ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak.
Bolton, " ABD
, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:10
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